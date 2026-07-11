Профильное медицинское сообщество инициировало пересмотр стандартов диагностики популярного микроэлемента из-за размытых научных представлений об индивидуальных нормах. Специалисты рекомендуют полностью исключить коммерческий скрининг для здоровых людей и сосредоточить внимание исключительно на уязвимых категориях граждан.

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Российские эндокринологи сформировали проект обновленных методических рекомендаций, в котором призвали отказаться от массового бесконтрольного тестирования граждан на содержание витамина D. Согласно новым правилам, проведение платного анализа целесообразно лишь для строго определенных групп риска, к которым отнесли беременных и кормящих женщин, пожилых людей, пациентов с ожирением, почечной недостаточностью, эндокринными сбоями и заболеваниями костной ткани. Врачи пояснили, что общепринятый нормальный диапазон составляет от 30 до 60 нанограмм на миллилитр, однако критический дефицит, требующий медицинского вмешательства, фиксируется лишь при падении показателя ниже 20 нанограмм. При обнаружении таких низких значений пациенту назначается повторное обследование строго через 8–12 недель после начала корректирующей терапии.

Необходимость реформы назрела из-за колоссального коммерческого спроса на данную услугу, который часто подогревается специфическим географическим положением страны, расположенной севернее 35-й параллели в зоне низкой солнечной активности с ноября по март. Статистические отчеты за 2022 год продемонстрировали, что на данный тест приходилось от 50 до 70 процентов от суммарного объема всех обращений граждан в частные медицинские центры. При этом менее 10 процентов от общего числа протестированных клиентов имели на руках официальное направление от лечащего врача, что указывает на избыточность трат населения на самостоятельную диагностику.

Журналисты авторитетного делового издания «Коммерсант» подробно изучили содержание медицинского документа и первыми сообщили о грядущих изменениях в сфере лабораторной диагностики. Эксперты газеты добавили, что инициатива российских ученых полностью опирается на актуальный международный опыт стран Европы и Северной Америки, где медицинские ведомства также постепенно уходят от практики поголовного тестирования населения.