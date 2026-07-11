Онищенко спрогнозировал рост «болезней-всадников» у россиян

Россияне будут всё чаще страдать от так называемых «болезней-всадников» — заболеваний кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля. Об этом заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя данные вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что порядка 37% взрослых россиян уже имеют такие диагнозы.

По словам Онищенко, рост неизбежен из-за малоподвижного образа жизни, хронической перегрузки мозга и постоянного стресса. Он подчеркнул, что сердце и сосуды страдают в первую очередь — это «болезни цивилизации», развивающиеся в технологически продвинутых обществах. Также академик сослался на прогноз ВОЗ о росте новых случаев рака до 5 млн в год к 2050 году и отметил, что снижение курения и алкоголизма нивелируется эпидемией ожирения.

Ранее сообщалось, что лихорадка Эбола начинается со слабости, головной боли, диареи, ломоты и кашля, затем происходит обезвоживание организма и проявление сыпи, не исключены кровотечения.