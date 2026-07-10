Как часто при профосмотрах находят факторы риска болезней

Практически у четверти взрослых россиян ежегодно выявляются различные факторы риска развития заболеваний после профосмотров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ежегодно при проведении диспансеризации и профосмотров у 23% осмотренных трудоспособных взрослых выявляются различные факторы риска развития заболеваний", - сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия.

Цель, стратегия, тактика" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Она отметила, что важно работать как с молодым населением, так и с лицами предпенсионного и пенсионного возрастов. По словам вице-премьера, пройти обследование в центрах медицины здорового долголетия могут граждане с 18 лет.

"И как следующий среднесрочный этап - мы должны распространить медицину здорового долголетия и на детское население", - добавила Голикова.

ТАСС - информационный партнер форума.