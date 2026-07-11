Онколог призвал объяснять необходимость лечения пациентам, которые бояться

Врачам-онкологам нужно разъяснять пациентам необходимость терапии, чтобы помочь тем, кто боится влияния радиологической нагрузки на организм. Таких больных достаточно много, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Появилась сейчас огромная группа пациентов, с которыми мы работаем, [у которых] боязнь получения <...> радиологической дозы. Особенно у того контингента, который находится у нас под наблюдением каждые три месяца. Здесь должна быть разъяснительная работа врачей", - сказал он на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По словам Каприна, пациенты начинают бояться высокой радиологической нагрузки после того, как узнают, что каждый месяц будут проходить лечение. При этом такое лечение - стандарт медпомощи при онкозаболеваниях.

ТАСС - информационный партнер форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".