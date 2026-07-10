Врачи рассказали об опасности обезболивающих препаратов

Каждый день с головной болью сталкивается более 15% человечества. Но нужно понимать, что таблетки не являются правильным подходом в борьбе с головной болью.

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«Если по критериям головная боль соответствует мигрени или головной боли напряжения, то обычно обследований не требуется. Если это новая необычная для человека головная боль, или она изменила свой характер, то требуется. Решение принимает врач на приёме», — сообщила «Свободной Прессе» врач-невролог медицинского центра Поликлиника.ру Наталья Жарова.

Существует также проблема таблеток от головной боли.

«Абузусная головная боль. Буквально — боль от перебора с обезболивающими. Схема простая: болит голова, человек пьёт таблетку, чуток легчает, через несколько часов боль возвращается немного сильнее. Таблетка снова. Через полгода такого цикла таблетка уже не снимает боль, она её держит. Порог срабатывает примерно на 15 приёмах обезболивающего в месяц. Любого!», — сообщила «Свободной Прессе» врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Психиатр добавила, что срочное обследование нужно в том случае, если головная боль появилась впервые после 50, нарастает за минуты или часы, сопровождается рвотой без тошноты, двоением в глазах, нарушением координации

Отдельно стоит обратить внимание на головокружения.

«При головокружении нужен опрос пациента и осмотр врача-невролога. В зависимости от предполагаемого диагноза назначается ультразвуковая диагностика сонных, позвоночных артерий или МРТ головного мозга, обследование у ЛОР-врача, анализы крови или более сложные методы — вестибулометрия, вестибулярные рефлексы и другие», — сообщила Наталья Жарова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Дмитрий Демидик назвал опасность таблеток от головной боли.