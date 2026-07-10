Родственникам пациента в реанимации предложили предоставлять психолога

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением предоставлять психологическую помощь родственникам больных в отделениях реанимации. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Депутаты отметили, что действующее регулирование в основном описывает порядок допуска родственников и правила посещения, но не устанавливает единый подход к психологическому сопровождению близких пациента в момент посещения реанимации, получения тяжелых новостей или ожидания информации о состоянии пациента. В результате такая помощь зависит от возможностей конкретной медицинской организации, наличия медицинского психолога и сложившейся практики отделения.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения в медицинских организациях, имеющих отделения реанимации и интенсивной терапии, механизма психологического сопровождения близких родственников пациентов. Такая мера может быть реализована не как обязательное круглосуточное присутствие психолога в каждом отделении, а как доступность медицинского психолога для консультации родственников в наиболее сложных ситуациях: при первичном посещении пациента, сообщении о резком ухудшении состояния, длительном пребывании пациента в критическом состоянии либо выраженной эмоциональной реакции у близкого", - указано в тексте письма.

Реализация инициативы, по мнению авторов запроса, позволит сделать посещение реанимации более понятным для родственников, снизить эмоциональное напряжение у близких пациентов, уменьшить нагрузку на врачей и средний медицинский персонал по вопросам, не относящимся напрямую к лечению, а также повысить качество коммуникации между медицинской организацией и семьей пациента. При этом мера развивает уже существующее право родственников на посещение пациента в реанимации и дополняет его профессиональным психологическим сопровождением.