В Долгопрудном врачи вернули зрение 97-летнему пациенту

В Долгопрудненскую больницу обратился 97-летний мужчина, который практически полностью утратил зрение – он не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве и обслуживать себя. Это произошло из-за возрастных изменений обоих глаз. Врачи диагностировали помутнение хрусталика – катаракту, сочетающуюся с узким, не расширяющимся зрачком, а также дистрофические выраженные изменения сетчатки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«В нашей больнице используются современные возможности геронтологического подхода лечения пожилых пациентов. Пациенту было проведено удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика на оба глаза. Весь коллектив отделения подошел к лечению и уходу за данным пациентом с большой заботой и вниманием, что завершилось успешным лечением», - отметила заведующая профильным отделением больницы Ирина Ильинская.

Теперь пациент может обслуживать себя самостоятельно, читать крупный шрифт и смотреть телевизор. Сейчас он уже выписан из медучреждения и вернулся к привычной жизни.