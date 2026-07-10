Женщина решила удалить все зубы из-за редкой патологии

Проживающая в Великобритании Элиша Вудфилд решила удалить все зубы, потому что годами испытывала боль и постоянные стоматологические проблемы. Своей историей она поделилась с изданием Daily Mirror.

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36-летняя британка рассказала, что живет с редким заболеванием — Синдромом Бехчета. Патология связана с нарушением работы иммунной системы и может приводить к серьезным последствиям, включая потерю зрения и инсульт. По словам женщины, из-за болезни на ее коже и слизистых регулярно появляются болезненные язвы, а также возникают проблемы с давлением и инфекциями.

Одним из самых тяжелых последствий для Вудфилд стали проблемы с зубами. Сейчас у нее осталось только восемь зубов, многие из которых повреждены и постоянно воспаляются. Женщина призналась, что не может нормально есть из-за боли и пытается собрать деньги на удаление разрушенных зубов.

Ранее сообщалось об американце Дэне Райане, который стал крупнейшим донором. За свою жизнь он пожертвовал больным людям 113 литров крови.