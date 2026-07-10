Аэропорты оснастят медпунктами по единому стандарту

Российские аэропорты с 1 сентября 2026 года должны открыть медицинские пункты, работающие по единому стандарту. Помощь в них смогут получать не только пассажиры или сотрудники, но и все встречающие и провожающие, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

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По его словам, такое требование закреплено приказом Минздрава. Ответственность за работу медпунктов возложат на руководство авиагаваней. Медицинскую помощь будут оказывать всем, кто находится в здании или на прилегающей территории. Это касается пассажиров, сотрудников, а также встречающих и провожающих.

Речь не идет о создании поликлиник или стационаров. Медпункты предназначены для первичной, в том числе неотложной медпомощи. При необходимости специалисты вызовут бригаду скорой. Если человек не сможет самостоятельно добраться до пункта, врачи примут вызов и помогут пациенту в другом терминале или непосредственно у самолета.

Подобная практика уже применяется, но оснащение и организация работы врачей различаются в зависимости от аэропорта. С 1 сентября для всех авиагаваней будет действовать единый стандарт.