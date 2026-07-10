Аэропорты оснастят медпунктами по единому стандарту

Аэропорты в России с 1 сентября оснастят медпунктами по единому стандарту
Российские аэропорты с 1 сентября 2026 года должны открыть медицинские пункты, работающие по единому стандарту. Помощь в них смогут получать не только пассажиры или сотрудники, но и все встречающие и провожающие, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, такое требование закреплено приказом Минздрава. Ответственность за работу медпунктов возложат на руководство авиагаваней. Медицинскую помощь будут оказывать всем, кто находится в здании или на прилегающей территории. Это касается пассажиров, сотрудников, а также встречающих и провожающих.
Речь не идет о создании поликлиник или стационаров. Медпункты предназначены для первичной, в том числе неотложной медпомощи. При необходимости специалисты вызовут бригаду скорой. Если человек не сможет самостоятельно добраться до пункта, врачи примут вызов и помогут пациенту в другом терминале или непосредственно у самолета.
Подобная практика уже применяется, но оснащение и организация работы врачей различаются в зависимости от аэропорта. С 1 сентября для всех авиагаваней будет действовать единый стандарт.