В Подмосковье выявили свыше 20 тысяч отклонений благодаря маммографии

В Московской области женщинам доступна бесплатная диагностика молочных желез — с начала года в клиниках региона было выполнено почти 260 тысяч таких исследований. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

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«По их результатам выявлено свыше 20 тысяч отклонений, пациенток направили на дополнительную диагностику и консультацию к врачу. Регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, что значительно повышает эффективность лечения», — сообщил зампред регионального правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

Напомним, что в Подмосковье для женщин старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение последних двух лет, доступная самостоятельная запись на исследование — без направления врача. Записаться можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через приложение «Добродел: Здоровье».