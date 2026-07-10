В Минздраве разработали программу профпереподготовки нутрициологов

Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Туда, в частности, вошли основы оказания экстренной медпомощи по нутрициологии. Это следует из проекта приказа министерства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Учебный план, помимо основ экстренной медпомощи, включает принципы питания беременных, детей, подростков и пожилых людей, основы анатомии и физиологии пищеварения человека, нетрадиционное питание, питание при неблагоприятной экологии, профилактику пищевых отравлений, биологически активные добавки к пище и т.д.

На практике нутрициологи будут консультировать детей, взрослых и целые коллективы по вопросам здорового питания, а также организовывать санитарно-гигиеническое просвещение граждан.

Согласно документу, право на обучение будет только у людей с высшим или средним медицинским образованием.