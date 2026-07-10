В Минздраве разработали программу профпереподготовки нутрициологов
Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Туда, в частности, вошли основы оказания экстренной медпомощи по нутрициологии. Это следует из проекта приказа министерства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Учебный план, помимо основ экстренной медпомощи, включает принципы питания беременных, детей, подростков и пожилых людей, основы анатомии и физиологии пищеварения человека, нетрадиционное питание, питание при неблагоприятной экологии, профилактику пищевых отравлений, биологически активные добавки к пище и т.д.
На практике нутрициологи будут консультировать детей, взрослых и целые коллективы по вопросам здорового питания, а также организовывать санитарно-гигиеническое просвещение граждан.
Согласно документу, право на обучение будет только у людей с высшим или средним медицинским образованием.