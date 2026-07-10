Мужчин предупредили об опасном средстве от эректильной дисфункции

Популярный в социальных сетях «соляной лайфхак» не помогает вылечить эректильную дисфункцию и является опасным для здоровья. Об этом предупредил социальный психолог и эксперт по человеческой сексуальности Джастин Лемиллер в беседе с Men's Journal.

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Специалист рассказал, что в социальных сетях активно рассказывают о пользе соли при проблемах с потенцией. Ее добавляют в воду или другие напитки, кладут под язык или используют специальные виды соли, например голубую или гималайскую: утверждается, что это помогает улучшить кровообращение, повысить уровень тестостерона и усилить потенцию.

Однако эксперт заверил, что этот метод не помогает улучшить эрекцию.

«Нет медицинских или научных доказательств того, что голубая или любая другая соль помогают при эректильной дисфункции. Идея одного подходящего всем решения для такой сложной проблемы не имеет смысла», — заявил Лемиллер.

Более того, эксперт указал, что чрезмерное употребление соли может усугубить состояние, так как это негативно сказывается на сосудах и повышает риск проблем с эрекцией. Он посоветовал мужчинам с такими нарушениями не искать быстрые решения в интернете, а обратиться к врачу, чтобы выяснить причины проблемы. По словам специалиста, некоторые меры можно предпринять и самостоятельно. Например, улучшить состояние сосудов помогают регулярная физическая активность, отказ от курения, сокращение употребления алкоголя, качественный сон и лечение хронических заболеваний.

Ранее мужчин с эректильной дисфункцией предупредили, что их состояние может указывать на начинающиеся проблемы с периферическими сосудами. По данным врачей из Бразильского общества ангиологии и сосудистой хирургии, со временем это может привести к хромоте.