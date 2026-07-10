Найдено объяснение желанию мужчин регулярно чесать мошонку

Сексолог Олеся Мелехина нашла объяснение желанию некоторых мужчин регулярно чесать мошонку. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

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Мелехина утверждает, что причин, по которым мужчина этим занимается, может быть много. Так, яички чувствительны к воздействию стресса, холода и тепла. При наличии этих стимулов происходит раздражение нервных окончаний в тонкой коже, поэтому появляется желание почесать мошонку.

Вторым виновником этой привычки специалистка назвала пот.

«Когда пот испаряется, он оставляет на коже микрокристаллы соли и мочевины. Эти кристаллы обладают острыми гранями и, смешиваясь с кожным салом, раздражают эпидермис», — пояснила она.

Кроме того, кожа мошонки обновляется в три-четыре раза быстрее, чем на руке. Естественное шелушение воспринимается нервными рецепторами как легкое ползание мурашек, что провоцирует почесывание, добавила сексолог.

В число других причин Мелехина включила интенсивный рост волос в интимной зоне, ходьбу, при которой постоянное трение яичек о бедра приводит к микровибрациям нервных окончаний, а также ношение синтетического нижнего белья, неправильную гигиену и нервозность. Однако иногда почесывание мошонки может указывать на наличие в организме патологий, таких как чесоточный клещ, заболевания почек и печени, сахарный диабет, грибковая инфекция и гипергидроз, добавила она.

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