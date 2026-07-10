Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2025 году зафиксированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. В целом по стране заболеваемость снизилась на 13,4% по сравнению с 2024 годом, следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

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«В 2025 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (31,23 на 100 тыс. населения) снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом», — говорится в докладе.

Согласно представленным данным, самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в 2025 году зафиксированы на Чукотке, в Иркутской области и в Алтайской крае. При этом по сравнению с 2025 годом "тройка антилидеров" несколько изменилась. Иркутская область улучшила показатели и опустилась на второе место, а вот в Чукотском АО заболеваемость, наоборот, выросла. Показатели пораженности ВИЧ-инфекцией также ухудшились в Алтайском крае, поэтому регион переместился с пятого места на третье.

В целом по России в 2025 году зарегистрировано более 45 тыс. новых случаев ВИЧ, показатель заболеваемости оказался на 40% ниже среднемноголетнего уровня.