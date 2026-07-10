Заблокирована продажа 21,5 млн лекарств с нарушениями

Продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями удалось пресечь за год работы разрешительного режима, рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил Дубин, механизм, запущенный 1 июня прошлого года, в режиме реального времени проверяет код маркировки на кассе. За прошедший период было предотвращено 21,5 млн попыток сбыта препаратов, не соответствующих установленным требованиям.

Среди выявленных инцидентов — почти 300 тыс. случаев с просроченными лекарствами. Помимо этого, система останавливает реализацию медикаментов, чей оборот приостановлен Минздравом или Росздравнадзором. Если упаковка получила соответствующий статус, кассовый аппарат просто не пробьёт её.

К началу июня система приостановила продажу около 12 млн упаковок, подпавших под ограничения властей.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко рассказала, что с 1 июля 2026 года в России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак».