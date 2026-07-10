В США умерла последняя пациентка с «железным легким»

В США в возрасте 78 лет умерла Марта Лиллард, жизнь которой на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом «железное легкое». Она была последней пациенткой в стране, использовавшей такое устройство. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Oklahoma's News 4.

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Лиллард заболела полиомиелитом в пять лет в 1953 году — за два года до начала массовой вакцинации.

«В последнюю пятницу июня она ушла из жизни. Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне "железного легкого"», — говорится в публикации.

Изначально женщина находилась внутри аппарата 23 часа в сутки, в лучшие годы — только во время сна. Последние восемь месяцев она снова была в нем круглосуточно. «Железное легкое» начало ломаться: некоторые детали работали с 1940-х годов, и им было сложно найти замену, рассказала сестра Лиллард. Пациентка также сталкивалась с проблемами доступа к медпомощи и нехваткой специалистов, понимающих принцип работы устройства.

Прививки необходимы не только детям, но и пожилым людям. Действительно ли вакцинация способна повлиять на длительность жизни и какие прививки нужно делать, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».