Звезда «Людей Икс» рассказал о лечении редкой формы онкологии

Актер Тайлер Мэйн «доложил» о ходе лечения. Он сражается с редким видом рака, который уже лишил его волос.

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59-летний Тайлер Мэйн сражается с редкой для мужчин формой онкологии. Актеру диагностировали рак груди. Теперь он проходил лечение, о результатах которого докладывает у себя в блоге.

Сегодня звезда фильма «Люди Икс» пожаловался на высыпания, которые появились у него на шее. Тайлер был шокирован, ведь раньше у него никогда не было никакой аллергии.

«Это просто безумие. Все шло отлично, а тут вдруг такое. Вчера анализы крови были в норме, а сегодня я весь в крапивнице. Доктор Рена считает, что это из-за удаленных лимфатических узлов с левой стороны. Потому что именно с этой стороны делали забор крови. К тому же вчера вечером я разминал больное плечо, которое на той же стороне, и через несколько часов я стал вот таким», — пожаловался Тайлер.

А недавно актер попрощался со своей шевелюрой. Волосы стали выпадать на фоне прохождения курса химиотерапии. Мэйн решил избавиться от растительности на голове, а заодно и сбрил бороду. День, когда актер сбрил свои волосы, он назвал «худшим в своей жизни».

Стоит отметить, что болезнь, поразившая Тайлера, встречается у 1% мужчин. Мэйн признался, что сначала хотел оставить свой диагноз в секрете. Однако передумал и решил активно вести блог, рассказывая о ходе лечения.