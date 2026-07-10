Названы симптомы опасной венерической болезни, похожей на обычную травму

На коже может появиться небольшое красное пятнышко — и многие не придают ему значения, списывая на бытовую травму или раздражение.

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Однако такой симптом способен скрывать серьёзное венерическое заболевание, которое легко спутать с другими патологиями.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По её словам, речь идёт о мягком шанкре.

«На первой стадии виднеется маленькое красное пятнышко или пустула, которая быстро превращается в язву, — подчеркнул специалист. — У неё неровные края и сильная болезненность. Несколько штук могут сливаться в одну большую».

У мужчин очаги чаще возникают на крайней плоти, головке и стволе полового органа, у женщин — на малых и больших половых губах.

Спустя одну две недели, добавила Тен, может начаться вторая стадия болезни — поражение лимфатической системы. Примерно у половины пациентов увеличиваются паховые лимфоузлы, причём обычно на той же стороне, где расположена первичная язва.

Со временем, предупредила медик, узел становится плотным и болезненным, затем нагнаивается: внутри формируется полость с густым гноем, которая прорывается наружу через свищ.

«Бубон при мягком шанкре — это не просто увеличенный узел, а именно гнойное расплавление. После вскрытия остаётся язва, которая заживает долго, с рубцом», — резюмировала врач.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», акушер‑гинеколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Рафиса Кунафина объяснила, как не подхватить смертельную венерическую болезнь.