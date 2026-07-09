Врачи остановили сердце беременной женщины на 86 минут, чтобы спасти ее

В Алтайском крае врачи провели уникальную операцию на открытом сердце 43-летней беременной женщине. Розе Саранди на 86 минут остановили сердце, чтобы удалить миксому - опухоль, которая росла вместе с ней и угрожала внезапной смертью. Малышка внутриутробно выдержала остановку сердца матери, и сейчас женщина готовится к выписке.

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Многодетная семья с редкой фамилией Саранди проживает в удаленной местности в Алтайском крае - почти в 400 км от Барнаула. У супругов Розы и Петра шестеро детей. Старшей дочке уже 23 года, младшей всего шесть. В начале года женщина узнала, что ждет шестого ребенка, сообщает aif.ru.

Предыдущие пять беременностей протекали нормально, без осложнений. В эту же женщина страдала от одышки. Особенно тяжко стало на пятом месяце. Роза думала, что причина в астме, которая была у нее диагностирована ранее. Однако ингалятор перестал помогать, а любое движение давалось с трудом.

Как вспоминает женщина, однажды утром она проснулась и поняла, что не может ни ходить, ни говорить - воздуха не хватало. Муж настоял на вызове скорой помощи. Пациентку срочно повезли в краевую больницу, подключив к кислороду. Дорога из села тяжелая, поэтому водитель машины скорой помощи старался ехать максимально аккуратно.

В краевой больнице на УЗИ сердца у Розы обнаружили миксому - опухоль, которая не только мешала нормальной работе органа, частично перекрывая клапан, но и в любой момент могла привести к смерти. Как пояснила пациентке врач, эта опухоль была у нее с рождения и росла вместе с ней.

При беременности серьезные вмешательства, если ситуация позволяет, откладывают до родов. В этом случае медлить было нельзя. Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии № 1 Алтайского краевого кардиологического диспансера Александр Ефремушкин, опухоль могла полностью перекрыть кровоток, вызвав кардиогенный шок с фатальным исходом. Риск внезапной сердечной смерти был крайне высок при любом движении - можно было даже просто встать с кровати, потерять сознание и умереть.

Сразу после постановки диагноза собрался консилиум, в который вошли специалисты краевой больницы, кардиоцентра и перинатального центра "ДАР". Требовалась срочная операция.

Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра "ДАР", врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо пояснила, что после консультации со специалистами федеральных центров - НМИЦ имени Кулакова и имени Алмазова - было принято коллегиальное решение: транспортировать женщину опасно, оперировать необходимо на месте.

Перелет для пациентки был крайне рискованным. Но у алтайских медиков ранее не было опыта операции на открытом сердце у беременной пациентки. Как отметил Александр Ефремушкин, это крайне редкий случай даже в мировой практике - лишь около четырех процентов беременных женщин подвергаются кардиохирургическим операциям, а именно такие - еще меньше. Операция проходит на остановленном сердце, и в этот период необходимо осуществлять искусственное кровообращение и функцию дыхания одновременно и матери, и ребенку.

Роза на тот момент уже знала пол ребенка - девочка. Врачи честно предупредили: плод может не выжить, высок риск отслоения плаценты. Однако в приоритете была жизнь многодетной мамы. О том, что эту операцию ранее в Алтайском крае не делали вовсе, женщина не знала - медики и медперсонал поддерживали ее, уверяя, что все будет хорошо.

Операцию выполнял руководитель регионального центра сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный кардиохирург края Дмитрий Ананьев совместно с анестезиологами, перфузиологами и медиками перинатального центра. На связи постоянно были врачи федеральных центров.

Вся процедура заняла 3,5 часа. На 86 минут сердце Розы остановили, чтобы удалить опухоль. При этом сердце ее малышки продолжало биться. Когда женщина пришла в сознание, хирург рассказал ей, что девочка махала ручкой во время операции и с ней все хорошо.

Сейчас Роза свободно дышит, восстанавливается в перинатальном центре и готовится к выписке. Через несколько месяцев в семье ожидают рождение дочки, которую решили назвать Марией.