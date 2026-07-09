Женщина обняла дочь и обнаружила у нее опасное заболевание

Жительница Австралии Нита Вадже, работающая врачом, обнаружила у своей дочери Криш, когда ей было 15 лет, опасное заболевание после того, как обняла ее. Историю семьи рассказало издание Metropoles.

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Однажды Криш осталась вместе с матерью ночевать у старшей сестры. Они спали в одной кровати. Перед сном Вадже обняла дочь и положила голову ей на грудь. Затем женщина вслушалась в ее сердцебиение школьницы, оно показалось ей подозрительным.

Австралийка предположила, что услышала необычные звуки, похожие на свист или хрип, которые указывают на патологию сердца. После этого она повела дочь в больницу. Как оказалось, у Криш действительно были проблемы с сердцем: оно действительно работало с повышенной нагрузкой, поскольку было увеличено в размерах, один из клапанов не смыкался должным образом, а в одной из межпредсердных перегородок образовалась дыра. Чтобы вылечить болезнь, подростку потребовалась операция, которая прошла успешно.

«Если бы мне не сделали операцию, мое сердце, как сказали врачи, перестало бы биться, когда мне было бы за 30», — рассказала Криш, которой сейчас уже 27 лет.

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