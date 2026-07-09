В России обновят правила выдачи медицинских справок

С 1 сентября 2026 года в России будут действовать обновленные правила выдачи медицинскими организациями справок и медзаключений. Такой приказ подписан министром здравоохранения.

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Согласно документу, справку, помимо самого пациента, смогут без его на то разрешения получить его законный представитель, супруг или супруга и близкие родственники — дети, родители, усыновленные, усыновители, родные и неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки, бабушки. Выдать их смогут и другим лицам, если пациент или его законный представитель заранее указал их в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или на это нет запрета.

Так, в случае смерти человека заключение о причине смерти и диагнозе заболевания после личного обращения и предъявления документов выдадут всем вышеперечисленным, а при их отсутствии иным родственникам либо правоохранительным органам, органу, осуществляющему федеральный государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, по их требованию.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала «Парламентской газете», что инициатива должна помочь пациентам и в тот момент, когда он сам не может забрать какую-то выписку или справку.