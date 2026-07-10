В ГД предложили протезировать зубы по ОМС льготникам

Депутаты думской фракции "Новые люди" Александр Демин, Роза Чемерис во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести единый федеральный сертификат на протезирование зубов по ОМС для льготных категорий граждан. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Депутаты отметили, что зубопротезирование, включая изготовление коронок и зубных протезов, как правило, не относится к базовой программе обязательного медицинского страхования и оплачивается гражданами самостоятельно либо предоставляется отдельным льготным категориям в рамках региональных мер социальной поддержки.

«Представляется целесообразным ввести федеральный сертификат на базовое зубопротезирование для малоимущих пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных родителей и других социально уязвимых категорий граждан», — указано в тексте письма.

Депутаты считают, что сертификат целесообразно предоставлять не в форме денежной выплаты на руки, а в форме права на оплату конкретного перечня стоматологических ортопедических работ в медицинских организациях, включенных в региональный реестр участников программы. Такой подход, по их мнению, позволит обеспечить целевое расходование средств, сохранить контроль качества и дать гражданину возможность выбирать организацию из числа государственных, муниципальных и частных клиник, имеющих необходимую лицензию и прошедших отбор.

Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит снизить межрегиональное неравенство в доступе к зубопротезированию, уменьшить финансовую нагрузку на малоимущих граждан и семьи, повысить качество жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных родителей, обеспечить более понятный порядок получения помощи, а также создать единый стандарт базового стоматологического ортопедического лечения для граждан, которым такая помощь необходима по социальным или медицинским основаниям.