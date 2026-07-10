Как быстро распознать церкариоз и облегчить симптомы болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика». Случаи этого заболевания зафиксированы уже в восьми регионах страны: в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкортостане и Краснодарском крае. Что представляет собой эта болезнь и почему о ней важно помнить летом, в интервью MIR24.TV рассказала врач.

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«Будьте бдительны! И следите за своими детьми! Чаще всего это острое паразитарное заболевание регистрируют в субъектах, где много озер, прудов и водоемов с небольшим течением. Там обитают церкарии — это личинки паразитов. Они прикрепляются к поверхности кожи с помощью ротовой присоски и выделяют ферменты, которые поражают кожный покров. Личинки вызывают сильный зуд, покраснения и волдыри», — Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Минздрава РФ, профессор.

Личинки не предназначены для человека; их «целевые» хозяева — птицы и некоторые млекопитающие. Но при контакте с кожей человека церкарии пытаются проникнуть в эпидермис. Это вызывает местное воспаление.

«Из-за зуда человек хочет расчесать кожу, в этом также состоит опасность, — говорит врач. — В рану могут попасть бактерии, она воспалится и образуется гнойник».

Пути передачи инфекции и группы риска

Основной путь заражения церкариями — контакт с зараженной пресной водой: озера, пруды и водоемы со спокойной водой и зарослями прибрежной растительности.

Наибольшая концентрация церкарий обычно на мелководье и в зонах с малым течением. Чаще страдают те, кто долго сидит или играет в воде по щиколотку.

Источники церкарий — зараженные водные моллюски (улитки). Человек не может передать церкариоз другому человеку: заболевание не распространяется при кашле, прикосновениях или бытовым путем.

Дети особенно уязвимы.

«Именно они больше всего подвержены церкариозу, поскольку долго купаются на мелководье. А там — наибольшая концентрация церкарий. Плюс — детская кожа тоньше и чувствительнее», — отмечает Ольга Шарапова.

Как уберечься: простые правила безопасности

«Я настоятельно рекомендую купаться только в тех водоемах, в которых это разрешено Роспотребнадзором», — говорит врач.

Это значит: выбирайте пляжи с официальным контролем качества воды.

Избегайте мелководья с густой прибрежной растительностью и стоячих затененных заводей.

Ограничьте длительность пребывания в воде: не стойте и не сидите часами в одном месте.

После выхода из воды тщательно вымойтесь чистой водой и обсушитесь полотенцем. Не забудьте сменить мокрую одежду.

«И предупредите об опасности своих детей», — говорит Ольга Шарапова.

Следите, чтобы они не играли в иле и не закапывали конечности в ил и траву у берега.

Следите за сообщениями местных отделений Роспотребнадзора и администрации пляжа о качестве воды и эпидемиологической ситуации.

Что делать, если после купания чешется кожа?

Главное — не паниковать. Обычно первые симптомы появляются через часы или в первые сутки после контакта с водой. Типичные признаки: сильный зуд, покраснение, небольшие волдыри.

Немедленно смойте пресной водой и мягким мылом или гелем остатки воды с кожи; аккуратно обсушите полотенцем, не растирая слишком сильно.

Не расчесывайте пораженные места. Расчесывание повышает риск бактериальной инфекции, предупреждает врач.

Наложите на пораженную кожу прохладные компрессы для облегчения зуда. При наличии волдырей аккуратно защищайте кожу, чтобы не занести инфекцию.

Если зуд сильный — примените местные антигистаминные кремы. Перед применением прочитайте инструкции и противопоказания.

Если на коже появились гнойные очаги, повысилась температура, увеличилась болезненность или воспаление быстро распространяется, необходимо обратиться к врачу. Также помощь врача потребуется, если симптомы не проходят или усиливаются через двое-трое суток после контакта с водой.

Для маленьких детей, пожилых людей и людей с иммунодефицитом консультация врача нужна при первых же признаках реакции. Врач осмотрит, исключит другие дерматозы и при необходимости назначит лечение.

Специфических препаратов для «выведения» церкарий из кожи обычно не требуется: личинки не живут в тканях человека долго; проблемой может быть только аллергическая реакция и риск вторичной инфекции.

Лечение чаще симптоматическое: антигистаминные препараты, мази для снятия воспаления, антисептическая обработка участков при нарушении целостности кожи. В редких случаях дерматолог может назначить физиотерапевтические процедуры для снятия воспаления.

И только при бактериальной суперинфекции назначают антибиотики — местные или системные, в зависимости от тяжести. При осложнениях период восстановления увеличивается.