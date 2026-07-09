Врач объяснил, откуда на самом деле берется аллергия

Доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с "Радио 1" рассказал, что за последние 10–20 лет число людей с аллергией выросло примерно в три раза.

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По словам специалиста, с ее выраженными проявлениями хотя бы раз в жизни сталкивались до 70% жителей Земли. При этом регулярные симптомы беспокоят около 25–30% населения.

Врач отметил, что склонность к аллергии формируется задолго до появления первых симптомов. Факторы риска могут появиться еще во время беременности и первых месяцев жизни ребенка.

Одним из факторов, повышающих риск развития аллергии, специалист назвал кесарево сечение. По его словам, при таком способе рождения ребенок не проходит через родовые пути матери, из-за чего формирование микробиоты происходит иначе. В результате иммунная система может развиваться по другому сценарию, а вероятность аллергии, в том числе ее перехода в бронхиальную астму, увеличивается в 2,5 раза.

Еще одним важным фактором врач назвал грудное вскармливание. Оно помогает иммунитету правильно знакомиться с окружающей средой и формировать толерантность к возможным аллергенам.

Если этого не происходит, развивается аллергия, – подчеркнул иммунолог.

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