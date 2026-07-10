В России создадут карту инноваций в сфере репродуктивного здоровья

В России планируют создать карту инновационных потребностей в сфере репродуктивного здоровья. Это обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», которое провел глава Мордовии Артем Здунов.

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Карта инноваций будет представлять собой публичный веб-сервис, доступный для всех пользователей. Она позволит узнать, где медицина ждет прорывных решений, а где разработки еще не дошли до этапа внедрения. Врачи, руководители медцентров, разработчики и инвесторы смогут сотрудничать в развитии проектов. Первую рабочую версию сервиса запустят уже осенью этого года.

«Сегодня между запросом врача и готовой технологией, которая появилась в лаборатории, могут проходить годы, а иногда и десятилетия. Мы хотим перевернуть эту логику: сделать так, чтобы медицинские организации сами формировали актуальный запрос на инновации, а разработчики получали возможность тестировать и внедрять свои решения не в вакууме, а под конкретную клиническую задачу», — объяснила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

На каждый выявленный запрос врачей и клиник будут открывать конкурсные отборы на пилотные испытания без длительных согласований. Таким образом, срок внедрения новых методов диагностики и лечения сократится с 5–7 лет до 12–18 месяцев.

В отличие от исследовательских институтов, GenerationS станет операционным агрегатором и исполнителем. Сегодня платформа уже собирает первичные запросы и формирует техническое задание для сервиса.

Достижения в сфере демографии

Участники заседания Госсовета также отметили положительную динамику в сфере демографии. Так, число абортов снизилось в 3,6 раза за 10 лет, а благодаря доабортному консультированию удалось сохранить более 46 тысяч беременностей. Кроме того, в России фиксируется самый низкий показатель младенческой смертности среди крупных стран мира. Карта инноваций сможет улучшить это показатели.

В рамках нового национального проекта «Семья» до 2030 года планируют построить более 466 женских консультаций, модернизировать 145 перинатальных центров, родильных домов и 185 детских больниц. Особое внимание уделяется ранней диагностике. В 2025 году репродуктивную диспансеризацию прошли почти 18 млн россиян.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил среднероссийский уровень.