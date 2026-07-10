Депутат предложил закрепить в законе понятие инновационного лекарства

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил закрепить в отечественном правовом поле такие понятия, как «инновационный лекарственный препарат» и «инновационное лекарственное средство».

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Выступая на круглом столе комитета, посвященном национальной системе лекарственной безопасности страны, он отметил, что сейчас понятие инновационного лекарственного препарата в законодательстве отсутствует, его подменяет термин «препарат с особыми свойствами», который непонятен иностранцам, — это не двигает отечественную фармакологию вперед.

«У них есть эти определения, но мы зачем тогда говорим об инновационных лекарственных препаратах, о программе развития инноваций, если у нас нет даже определений, и поэтому мы не можем выделить ни одного рубля на эту задачу», — сказал Петров.

В связи с этим депутат отметил, что в следующем созыве Госдуме нужно на законодательном уровне определить, что такое «стратегия национальной системы лекарственной безопасности», «лекарственная безопасность», «инновационный лекарственный препарат» и «инновационное лекарственное средство».