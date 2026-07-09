Кардиохирурги создали сердечный клапан для младенца из его же тканей

Команда Кирилла Горбатикова, заведующего вторым кардиохирургическим отделением ОКБ № 1, спасла маленькую жизнь — у ребенка был редчайший порок сердца. Медицинский случай считался непростым, но специалисты справились.

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Итак, врачам предстояло восстановить анатомию крошечного органа так, чтобы результат служил всю жизнь. Если бы медики подошли к операции стандартно, то протез, установленный в легочную артерию, в меняющемся организме пришлось постоянно обновлять.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, кардиохирурги пошли другим путем — создали клапан из собственных тканей малыша, который будет расти вместе с ним, не требовать постоянной замены и других операций.

При таком сочетании патологий, какие имел пациент, подобный метод оперативного вмешательства в России ранее не применялся. Сейчас малыш дома с мамой — восстанавливается.

Кстати, сердечно-сосудистый хирург Кирилл Викторович Горбатиков, стаж которого составляет 36 лет, в конце июня на заседании гордумы был избран почетным гражданином Тюмени. Под руководством профессора Горбатикова ежегодно проводится до 500 операций на сердце, а сам он берет сложные случаи. Доктор воспитал не одно поколение молодых специалистов. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.