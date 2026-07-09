Минздрав РФ ввел новые правила применения анестезии в стоматологии
Стоматологов в России обяжут применять анестезию пациентам при любых процедурах, которые могут вызывать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава РФ, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту нового приказа, в случаях, когда это обусловлено медицинскими показаниями, пациентам может быть предложена помощь с применением анестезиологических методов, таких как седация или общий наркоз, в соответствии с установленными стандартами по анестезиологии и реаниматологии.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту предлагается пересмотреть требования по оснащению стоматологических учреждений. В частности, в стоматологических отделениях, кабинетах и лабораториях в обязательном порядке должны быть установлены автоматические наружные дефибрилляторы, комплекты средств для профилактики парентеральных инфекций среди медицинского персонала, а также медикаменты и изделия, необходимые для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке.
Новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года.
Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о рисках получения стоматологических услуг по скидкам и акциям.