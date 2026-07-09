Как обязательная анестезия изменит стоматологию

Проводить стоматологические процедуры безболезненно врачи обязаны еще с советских времен, однако врач сам решает, какой способ обезболивания выбрать. Свое личное мнение на эту тему в беседе с НСН выразил почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

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В Минздраве захотели обязать медиков применять анестезию при проведении всех стоматологических манипуляций, способных вызвать боль. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Садовский не увидел в этой инициативе ничего нового.

«Такой приказ существовал со времен советской власти. Врач после взаимодействия с больным сам определяет, каким образом снимается болезненность манипуляций. Иногда обезболивание вообще не нужно, а вот все, что связано с манипуляциями на живых зубах, на слизистой, требует обезболивания. Сегодняшние препараты артикаинового ряда решают эту проблему на 99%. Однако тревожно-мнительное состояние предполагает подготовку. Если это не острое состояние, это могут быть таблетки или гомеопатические средства. Это помогает вызвать доверие к врачу. После этого достаточно сделать аппликационную анестезию», - рассказал он.

Однако, по его словам, некоторые случаи требуют полной седации пациента или его направление в стационар.

«В тех случаях, когда пациент все-таки психологически не готов присутствовать при манипуляциях стоматолога, ему приходится назначать седацию или общее обезболивание. Это требует приема в условиях анестезиологии и ренематологии. Когда манипуляция в поликлинических условиях невозможна, пациенты направляются в стационар челюстно-лицевой хирургии», - уточнил он.

Кроме того, Минздрав намерен обновить требования к оснащению стоматологических кабинетов. Так, в них в обязательно должны быть автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики парентеральных инфекций у персонала, а также препараты для оказания помощи при анафилактическом шоке. Садовский раскрыл, что сегодня без этих вещей клинике не выдадут лицензию.

«Конечно, это оборудование обязательно в кабинете. Сегодня Росздравнадзор не выдаст лицензию без наличия дефибриллятора», - подытожил он.

Ранее Садовский заявил НСН, что кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению.