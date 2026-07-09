Стоматологов намерены обязать делать анестезию при болезненных процедурах
Минздрав России планирует обязать стоматологов делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения. Это следует из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС.
«В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», — говорится в проекте документа.
Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту.