Некоторым мужчинам с эректильной дисфункцией предрекли скорую хромоту

Врачи из Бразильского общества ангиологии и сосудистой хирургии предрекли некоторым мужчинам с эректильной дисфункцией скорое возникновение хромоты. Об этом пишет издание Terra.

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По словам специалистов, в некоторых случаях эректильная дисфункция может указывать на начинающиеся проблемы с периферическими сосудами. Именно поэтому мужчинам с этим заболеванием необходимо обследоваться, подчеркнули они.

Дело в том, что если вовремя не выявить и не вылечить сосудистую патологию, то это чревато возникновением перемежающейся хромоты, то есть болей в ногах при ходьбе, а также ощущения тяжести, отечности нижних конечностей и варикозного расширения вен. Кроме того, у стоп могут поменяться цвет и температура, а раны на коже будут заживать значительно дольше обычного, добавили медики.

Ранее невролог Павел Хорошев рассказал о причинах инсульта у людей до 40 лет. По его словам, это заболевание возникает у молодежи все чаще из-за роста случаев сахарного диабета второго типа.