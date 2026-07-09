Как распознать себорейный дерматит

Себорейный дерматит — одно из самых распространённых заболеваний кожи головы, которое многие ошибочно принимают за обычную перхоть. Однако без правильного лечения оно может привести к воспалению, зуду, коркам и даже выпадению волос. Почему болезнь не проходит и как её лечить, в беседе с «Чемпионатом» рассказала дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова.

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По словам эксперта, себорейный дерматит — это воспаление кожи на фоне избыточной выработки кожного сала (себума). Избыточный жир становится питательной средой для дрожжеподобных грибков Malassezia, которые в норме присутствуют на коже у всех, но при себорее начинают активно размножаться. Иммунитет реагирует на это воспалением, появляются характерные симптомы: перхоть, зуд, покраснение, болезненность кожи, корки и чешуйки. У некоторых пациентов воспаление переходит на брови, крылья носа, зоны за ушами и область бороды.

Главная ошибка многих пациентов — попытка справиться с болезнью с помощью шампуней или домашних масок. По словам Гончаровой, в лучшем случае это даёт временный эффект, в худшем — провоцирует обострение. Дело в том, что грибки Malassezia питаются натуральными маслами, поэтому народные средства могут лишь усугубить ситуацию.

Кроме того, обострение могут вызывать стресс, неправильное питание, гормональные сбои, недосып, снижение иммунитета, смена климата, агрессивное окрашивание и горячие укладки.

Эксперт подчёркивает, что себорейный дерматит — это медицинская, а не эстетическая проблема. Без лечения он приводит к истончению и выпадению волос. Лечением должны заниматься врачи-трихологи или дерматологи, которые проводят диагностику и назначают индивидуальный комплекс процедур: местные препараты, внутрикожные инъекции, пилинги кожи головы, фототерапию и специальный домашний уход.