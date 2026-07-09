Стоматолог ответил, что может разрушить ваши зубы и десна

Попытка исправить прикус с помощью прозрачных кап, купленных на маркетплейсах, может привести к серьезным проблемам с зубами и деснами. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт семейной стоматологической клиники DM Stom Кристина Кучаева.

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— Капы, продающиеся на маркетплейсах, не учитывают индивидуальные особенности строения зубных рядов. Они не способны обеспечить правильное и безопасное перемещение зубов, — предупредила специалист.

По словам врача, перед ортодонтическим лечением необходимо провести комплексную диагностику: осмотр, рентгенологическое исследование, цифровое сканирование или снятие слепков, а также оценить состояние костной ткани, десен и прикуса. Только после этого составляется индивидуальный план лечения.

Кучаева отметила, что неправильно подобранные капы могут вызвать расшатывание зубов, повреждение связок, воспаление десен и потерю костной ткани. Кроме того, многие изделия, продающиеся на маркетплейсах, вовсе не являются медицинскими ортодонтическими системами, а осложнения после их использования могут потребовать длительного и дорогостоящего лечения, передает Life.ru.

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