Создан первый в РФ генетический справочник сердечно-сосудистых болезней

ФМБА создало первый в РФ генетический справочник сердечно-сосудистых болезней
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали первый национальный справочник генетических особенностей россиян, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Он нужен для оценки и прогнозирования всех рисков болезни.
Справочник размещен в Национальном информационном ресурсе, содержащем сведения о проводимых в стране популяционных иммунологических и генетических исследованиях.
База сердечно-сосудистых заболеваний будет регулярно обновляться, передает РИА Новости.
Уникальность этого справочника заключается в возможности оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей, основанных на данных российской популяции. В него вошло более 150 форм кардиологических патологий, включая редкие наследственные варианты.
«Это еще один уверенный шаг России к персонализированной медицине, построенной на анализе собственных, отечественных генетических данных», — заявили в ФМБА.