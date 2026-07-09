Создан первый в РФ генетический справочник сердечно-сосудистых болезней

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали первый национальный справочник генетических особенностей россиян, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Он нужен для оценки и прогнозирования всех рисков болезни.

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Справочник размещен в Национальном информационном ресурсе, содержащем сведения о проводимых в стране популяционных иммунологических и генетических исследованиях.

База сердечно-сосудистых заболеваний будет регулярно обновляться, передает РИА Новости.

Уникальность этого справочника заключается в возможности оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей, основанных на данных российской популяции. В него вошло более 150 форм кардиологических патологий, включая редкие наследственные варианты.