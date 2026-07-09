Определены причины неэффективности таблеток от давления

Таблетки от повышенного давления помогают далеко не всем пациентам, и в ряде случаев гипертонию можно вылечить только хирургическим путем. Это происходит тогда, когда стойкое ухудшение здоровья вызвано скрытыми анатомическими патологиями внутренних органов и сосудов.

© РИА Новости

Почти 15 процентам пациентов с артериальной гипертензией требуется хирургическое вмешательство вместо стандартного медикаментозного лечения. Сердечно-сосудистый хирург Клиник Самарского государственного медицинского университета, профессор Алексей Вачев заявляет, что при определенных диагнозах прием традиционных лекарств становится бесполезным, так как они лишь временно маскируют симптомы, пока болезнь продолжает прогрессировать.

Главной причиной неэффективности таблеток врачи называют сужение почечных артерий или внутренних сонных артерий атеросклеротическими бляшками. К хирургическим патологиям также относятся проблемы с надпочечниками, когда из-за постоянного стресса в них развиваются доброкачественные опухоли — аденомы, провоцирующие избыточный выброс гормонов. Кроме того, операция необходима людям, у которых гипертония развилась на фоне почечной недостаточности.

Об этом сообщает медицинское издание «Доктор Питер» со ссылкой на статистические данные, согласно которым только в 2025 году в России выявили 8,3 миллиона случаев гипертонической болезни, что на 8 процентов превышает показатели предыдущего года. Заболевание стремительно молодеет из-за стресса, малоподвижного образа жизни и неправильного питания, поражая людей в возрасте до 40 лет.

Медики описывают типичный сценарий, при котором стандартная терапия перестает работать: после назначения новых препаратов давление стабилизируется, но через 3–4 месяца наступает регресс. Врач подбирает другую схему, однако еще через 3–6 месяцев новые таблетки тоже перестают действовать.

По словам Алексея Вачева, если не устранить первопричину патологии в течение 3–5 лет, изменения в организме станут необратимыми, что наглядно доказывает пример его 40-летнего пациента, у которого из-за многолетнего игнорирования проблемы лопнула стенка аорты и сформировалась огромная аневризма. Специалисты настоятельно рекомендуют проходить глубокое обследование и искать хирургические причины болезни всем, у кого артериальное давление регулярно превышает отметку 130.