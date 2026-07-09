В РДКБ спасли мальчика с ожогами 60% тела

Врачам Российской детской клинической больницы (РДКБ) удалось спасти мальчика, который пострадал в результате атаки беспилотника в ноябре 2025 года. Инцидент случился в селе Драгунское Белгородской области. В результате украинской атаки возник пожар – мальчик получил ожоги третьей степени. Медики диагностировали у него ожоги 60% поверхности тела, больше всего пострадали голова, спина, грудная клетка и верхние конечности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Врачам клиники потребовалось шесть месяцев, ребенку было проведено более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантатов. В лечении пациента принимала участие мультидисциплинарная команда специалистов.

В РДКБ рассказали, что ожоговая болезнь привела к критическому истощению организма ребенка. Чтобы поддерживать нормальное состояние пациента, педиатры разработали для него схему специализированного парентерального питания, а врачи-оториноларингологи обеспечили поддержку дыхательных путей с помощью трахеостомы.

Благодаря проведенному лечению получилось полностью закрыть все обширные раневые поверхности. Сейчас мальчик дома – он самостоятельно ходит, играет и бегает. Впереди у него продолжение реабилитации и плановые пластические операции.