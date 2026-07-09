В Роспотребнадзоре рассказали об ареалах обитания клещей

Ареалы обитания клещей, включая юг России, могут расширяться с изменением климата, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ранее в Дагестане зафиксировали три случая заражения конго-крымской лихорадкой, переносчиками которой являются клещи.

«Количество клещей на юге России, как и в других регионах, подвержено сезонным и межгодовым колебаниям, зависящим от многих факторов, включая погодные условия (мягкие зимы, влажная весна). Общая тенденция во многих регионах мира, включая юг России, показывает, что ареалы обитания клещей могут расширяться, а периоды их активности увеличиваться из-за изменения климата», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что увеличение общей популяции клещей потенциально увеличивает и количество инфицированных особей, особенно если высока циркуляция вируса среди диких и домашних животных — основных резервуаров вируса.