Съемки в порно спасли женщину от смертельной болезни

Бельгийская порномодель Микоми Хокина рассказала, как узнала о раке груди благодаря секс-работе. Ее слова передает Creatorzine.

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По словам 30-летней Хокины, она узнала о болезни на съемках порно. Другая модель случайно коснулась ее груди и почувствовала подозрительное уплотнение. После этого Хокина обратилась к врачу. Обследование подтвердило ее опасения.

Девушка призналась, что диагноз не стал для нее неожиданностью. Четыре года назад ее матери не стало от рака груди. Хокина знала, что унаследовала мутацию гена BRCA1, резко повышающую риск агрессивных форм заболевания.

В середине марта модель начала химиотерапию. Главным ударом для нее стало облысение.

«Я очень много плакала. Волосы — очень важная часть меня», — объяснила Хокина.

Сейчас, как утверждает Хокина, у нее ремиссия, поэтому она продолжает создавать контент для OnlyFans.

«Я обожаю свою работу, радую поклонников», — заявила она.

Ранее сообщалось, что британке Жаклин Тейт пришлось уйти в порно после того, как у нее диагностировали рак. Из-за болезни ей пришлось уволиться, и секс-работа стала для нее удобным источником заработка.