Кардиолог сказал, существует ли норма холестерина

Холестерин — это один из важнейших показателей с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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«У холестерина нет нормальных значений, есть целевые. Сегодня у нас есть понимание, что два с виду одинаковых человека с одинаковым возрастом, полом, весом тела могут иметь разные целевые значения холестерина. И в последние годы эти целевые уровни становятся всё ниже. Что хорошо, а что вредно именно вам, можно узнать в рамках ежегодного медицинского обследования и общения по результатам липидограммы с кардиологом», — сообщил «Свободной Прессе» врач-кардиолог, руководитель отделения персонализированной медицины клиники Поликлиника.ру Антон Вахляев.

В отделении персонализированной медицины врачи практикуют генетическую оценку рисков развития атеросклероза.

«Это подход на опережение. Умный подход для современного и прогрессивного человека. Ведь мы не умеем лечить атеросклероз, но умеем его контролировать и разгребать последствия. А генетический подход позволяет начать действовать до атеросклероза. Но, увы, универсальной цифры в ключе "уже пора" нет. Это индивидуально и требуется участие специалиста», — отметил кардиолог.

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