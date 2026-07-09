Перечислены анализы, которые нужно сдавать после 40 лет

После 40 лет особенно важна профилактика, потому что многие болезни развиваются долго без ярких симптомов.

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«Человек чувствует себя нормально, но при этом уже есть симптомы „болезней цивилизации“: повышенное давление, высокий холестерин, инсулинорезистентность, лишний вес или изменения в суставах. Поэтому главная задача в этом возрасте — работать на предупреждение: регулярно проверять ключевые показатели здоровья и выстраивать образ жизни, который снижает риски возрастных болезней», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Какие анализы желательно регулярно сдавать

«В первую очередь важно контролировать сердечно-сосудистые факторы риска, которые приводят к инфаркту, инсульту, поражению почек и сосудов. Давление лучше измерять не только на приеме у врача, но и дома, особенно если есть головные боли, усталость, лишний вес, метеозависимость, наследственность по гипертонии. Также после 40 лет стоит регулярно проверять липидный профиль», — сообщила врач.

Общий холестерин сам по себе не всегда дает полную картину, важны ЛПНП, ЛПВП, триглицериды и индивидуальный сердечно-сосудистый риск, отметила она.

«Еще один ключевой показатель — уровень глюкозы. При лишнем весе, окружности талии выше нормы (у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см), малоподвижном образе жизни, наследственности по диабету желательно контролировать не только глюкозу натощак, но и гликированный гемоглобин. Это помогает заметить предиабет или диабет 2 типа раньше, чем появятся выраженные симптомы», — посоветовала нутрициолог.

В целом профилактические обследования включают:

общий и биохимический анализ крови;

липидный профиль;

глюкоза и/или гликированный гемоглобин;

ЭКГ по показаниям;

оценка функции щитовидной железы при жалобах;

осмотр стоматолога, офтальмолога, дерматолога.