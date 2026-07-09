Перечислены анализы, которые нужно сдавать после 40 лет

Названы анализы, которые нужно обязательно сдавать после 40
После 40 лет особенно важна профилактика, потому что многие болезни развиваются долго без ярких симптомов.
«Человек чувствует себя нормально, но при этом уже есть симптомы „болезней цивилизации“: повышенное давление, высокий холестерин, инсулинорезистентность, лишний вес или изменения в суставах. Поэтому главная задача в этом возрасте — работать на предупреждение: регулярно проверять ключевые показатели здоровья и выстраивать образ жизни, который снижает риски возрастных болезней», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.
Какие анализы желательно регулярно сдавать
«В первую очередь важно контролировать сердечно-сосудистые факторы риска, которые приводят к инфаркту, инсульту, поражению почек и сосудов. Давление лучше измерять не только на приеме у врача, но и дома, особенно если есть головные боли, усталость, лишний вес, метеозависимость, наследственность по гипертонии. Также после 40 лет стоит регулярно проверять липидный профиль», — сообщила врач.
Общий холестерин сам по себе не всегда дает полную картину, важны ЛПНП, ЛПВП, триглицериды и индивидуальный сердечно-сосудистый риск, отметила она.
«Еще один ключевой показатель — уровень глюкозы. При лишнем весе, окружности талии выше нормы (у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см), малоподвижном образе жизни, наследственности по диабету желательно контролировать не только глюкозу натощак, но и гликированный гемоглобин. Это помогает заметить предиабет или диабет 2 типа раньше, чем появятся выраженные симптомы», — посоветовала нутрициолог.
В целом профилактические обследования включают:
- общий и биохимический анализ крови;
- липидный профиль;
- глюкоза и/или гликированный гемоглобин;
- ЭКГ по показаниям;
- оценка функции щитовидной железы при жалобах;
- осмотр стоматолога, офтальмолога, дерматолога.
«Женщинам важно не забывать о гинекологе, ПАП-тесте, ВПЧ-тестировании по возрасту и показаниям, маммографии по рекомендациям врача. Мужчинам стоит обсуждать с врачом урологический скрининг с учетом возраста, жалоб и семейного анамнеза», — резюмировала врач.