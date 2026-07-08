ВОЗ предупредила об удвоении числа случаев рака к 2050 году

Число новых случаев рака, диагностируемых ежегодно в мире, может достичь 35 миллионов, по сравнению с 20,6 миллиона в 2024 году, если страны не предпримут срочных действий, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно Всемирному докладу по раку ВОЗ, 92 процента населения планеты к 2050 году столкнутся с раком лично или через близких людей. В отчете также указаны явные неравенства в области тестирования и лечения. Например, уровень выживаемости при раке молочной железы составляет 85 процентов в богатых странах по сравнению с примерно 40 процентами в бедных, уточняет AFP. В агентстве ООН уточнили, что только 39 процентов стран гарантируют доступ к минимальному лечению.

"Рак - это очень личная болезнь, затрагивающая почти всех нас. Но выживание больного человека никогда не должно зависеть от места рождения или дохода", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Диагноз рака часто имеет серьезные психологические последствия для пациентов и их близких, но болезнь также приводит многих людей к финансовым трудностям. В отчете говорится, что более половины пациентов и их семей сталкиваются с катастрофическими медицинскими расходами.

Что касается основных факторов риска заболевания раком, они снижаются: в частности, число курильщиков сигарет, сигар и трубок сократилось на 27 процентов по сравнению с 2010 годом. Также эксперты отметили небольшой прогресс в отношении употребления алкоголя: его употребляют гораздо меньше людей в мире, особенно молодых, чем 15 лет назад. Однако заболевания раком по причине ожирения и малоподвижного образа жизни продолжают расти. "Основной разрыв - это уже не пробел в знаниях, а разрыв между тем, что мы знаем, и тем, что мы делаем", - заключается в докладе.