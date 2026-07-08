Врачи спасли пациентку с тяжелым гепатитом, возникшим из-за БАДов

В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли женщину с тяжелой формой токсического гепатита. Он возник после приема биологически активных добавок.

По данным депрздрава, препараты родом из Китая позиционировались как средства для "укрепления печени, почек и общего здоровья". Жительнице Покачей их посоветовали знакомые, и она два месяца их принимала, пока не почувствовала себя плохо.

Болезнь развивалась стремительно: когда женщина оказалась под присмотром врачей, у нее уже была сильная слабость, кожа и белки глаз пожелтели.

"Одним из осложнений фульминантного токсического гепатита стала коагулопатия - серьезное нарушение системы свертывания крови", - пояснил Роман Паськов, директор депздрава Югры, доктор медицинских наук.

Пациентке назначили массивную инфузионную терапию и переливания плазмы.

"Одним из опасных осложнений становится токсическое воздействие билирубина на головной мозг, что может привести к развитию печеночной энцефалопатии", - отметила врач-гастроэнтеролог Екатерина Матрохина.

Два месяца югорчанка балансировала на грани, но врачам удалось ее спасти - сейчас с женщиной все в порядке.

Что же до пресловутых БАДов, которые отправили ее на больничную койку, то на них иероглифами было указано: в составе есть гепатотоксичные вещества растительного происхождения. Что лишний раз напоминает всем приверженцам традиционной восточной медицины, что даже невинные на первый взгляд добавки могут быть смертельно опасны без консультации специалиста.