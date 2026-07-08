Vibrio vulnificus: чем опасна бактерия и кому нельзя купаться в водоемах

Лето 2026 года в Европе ознаменовалось не только наплывом туристов, но и вспышками инфекций, вызванных бактерией Vibrio vulnificus. В июне и июле медики и эпидемиологи фиксируют множество случаев тяжелого поражения кожи и тканей. В отдельных регионах пришлось экстренно закрывать пляжи на Балтике и в Средиземноморье — в прибрежной воде обнаружили так называемые «плотоядные» бактерии.

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Сценарий развития болезни может быть крайне острым: достаточно заплыва при наличии небольшой ранки на руке или ноге — и уже через сутки появляются острая боль, отек и высокая температура. В ряде случаев требуется срочное хирургическое вмешательство, вплоть до ампутации. О том, что представляет собой эта бактерия и насколько велики риски заражения, читайте в материале MIR24.TV.

Что это за бактерия и почему она пришла в Европу?

Vibrio vulnificus — природный обитатель морской и иной чуть солоноватой воды. Она особенно активно размножается в теплых условиях (обычно при температуре выше 20 градусов) и в зонах, где смешиваются речные и морские потоки: в лагунах и прибрежных заливных зонах.

«Бактерия Vibrio vulnificus, известная как «плотоядная», провоцирует стремительное отмирание мягких тканей. Она активно размножается в теплой солоноватой воде, предпочитая зоны смешения речного и морского потоков — эстуарии и лагуныю (Эстуарий — это затопляемое устье реки, залив — прим. ред.) Ключевой фактор роста численности бактерии — климатические изменения: прогрев воды и падение уровня солености из-за осадков и таяния льдов создают благоприятную среду», — Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Минздрава РФ, профессор.

Именно поэтому в 2026 году она фиксируется не только в традиционных «тропических» районах, но и в более северных водах — включая Балтийское море и побережье Южной и Восточной Европы.

Важно понимать: бактерия не «попадает» в организм случайно, ее проникновение связано с конкретными путями — через пищу или через контакт с водой, особенно если на коже есть раны. Инфекция может развиваться очень быстро, иногда в течение нескольких часов.

«Инфекция протекает по-разному, — рассказывает врач. — При заражении через морепродукты проявляются симптомы гастроэнтерита — диарея, боли, рвота, жар. При попадании в рану характерны локальное воспаление, отек, боль. А попадание в кровоток чревато сепсисом и некротическим фасциитом, иногда требующим ампутации».

Самая опасная форма — некротический фасциит («пожирание плоти»): бактерия проникает в подкожные ткани, вызывает стремительное отмирание мягких тканей, воспаление и сепсис. В таких случаях уже в первые сутки может потребоваться срочное хирургическое вмешательство и даже удаление пораженных участков.

При употреблении в пищу недостаточно обработанных морепродуктов (особенно моллюсков) может развиться кишечная форма инфекции. То есть, в зависимости от пути заражения, Vibrio vulnificus может вызвать как «обычную» пищевую инфекцию, так и тяжелое поражение тканей, опасное для жизни.

«Симптомы зависят от того, как бактерия попала в организм. Если инфекция пришла через рану, через контакт в воду, то человек будет испытывать острую боль, появится покраснение и сильный отек. Возможна очень высокая температура. Если инфекция попала через еду, морепродукты, то возможна кишечная инфекция», — поясняет Ольга Шарапова.

Кому реально угрожает ампутация: группы риска

Для большинства людей, в том числе для россиян, риск тяжелой инфекции остается низким. Однако есть группы, у которых вероятность осложнений и смерти значительно выше даже при относительно небольшом количестве бактерий в организме.

«Для большинства россиян угроза невелика, но группами риска являются люди с иммунодефицитом, циррозом печени, сахарным диабетом и пожилые пациенты — у них осложнения возникают с высокой вероятностью», — говорит Ольга Шарапова.

Основные группы риска:

люди с хроническими заболеваниями печени (цирроз, гепатиты);

пациенты с сахарным диабетом;

люди с иммунодефицитом (в том числе после трансплантации, на химиотерапии, с ВИЧ);

пожилые люди (обычно старше 60 лет).

У этих групп даже небольшое количество бактерий может вызвать тяжелый сепсис, некротический фасциит и вторичные осложнения, нередко требующие хирургического лечения.

Что делать туристам и местным жителям: простые правила безопасности

Европейские медицинские и эпидемиологические службы уже дают рекомендации. Вот они:

не купаться в местах с явными признаками загрязнения воды и вблизи устьев рек, если на коже есть открытые раны;

закрывать раны водонепроницаемыми пленками или пластырями;

не употреблять в пищу сырые или полусырые моллюски;

после контакта с морской водой тщательно осматривать кожу: при появлении боли, покраснения, отека — сразу обращаться к врачу;

не стоит ждать, пока «пройдет само»: некротический фасциит развивается стремительно и может привести к тяжелым последствиям уже в первые сутки.

Vibrio vulnificus — реальная проблема в условиях потепления морей и изменения климата. Однако для обычного человека, без тяжелых хронических заболеваний, риск развития инфекции остается небольшим. Главная задача — соблюдать меры профилактики и не игнорировать тревожные симптомы после контакта с морской водой или употребления морепродуктов.

«Vibrio vulnificus — это не экзотический патоген, а часть естественной флоры морской среды в теплых регионах. Свое название "плотоядная" она получила за способность вызывать некротический фасциит — инфекцию, при которой ткани вокруг раны быстро отмирают», — Мурад Шахмарданов, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Инкубационный период короткий — от нескольких часов до суток. Симптомы развиваются стремительно и включают следующие проявления:

острая лихорадка, озноб, слабость;

тошнота, рвота, диарея, боли в животе (при заражении через еду);

признаки раневой инфекции: боль, покраснение, отек в месте раны, которые быстро прогрессируют.

Кожные проявления: появление болезненных пузырей (булл), которые быстро увеличиваются и переходят в участки некроза (отмирания тканей) .

Признаки сепсиса: резкое падение артериального давления, спутанность сознания, учащенное сердцебиение.

При появлении этих симптомов, особенно если им предшествовал контакт с морской водой или употребление сырых морепродуктов, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление смерти подобно.

На данный момент официальных данных о случаях заражения Vibrio vulnificus на территории Российской Федерации нет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Случаи, описанные в СМИ, были завозными.

Однако было бы ошибкой считать эту угрозу полностью надуманной. Существует ряд факторов, которые делают проблему актуальной.

Глобальное потепление. Из-за изменения климата морская вода, включая Балтийское и Северное моря, стремительно теплеет, и бактерия распространяется все дальше на север. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже оценивает риск как высокий.

Из-за изменения климата морская вода, включая Балтийское и Северное моря, стремительно теплеет, и бактерия распространяется все дальше на север. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже оценивает риск как высокий. Рост числа случаев в мире. Вспышки регистрируются не только в традиционных регионах (Мексиканский залив, Юго-Восточная Азия), но и в новых местах, например, на Атлантическом побережье США и в Европе. Только во Флориде после ураганов 2024 года было зафиксировано более 80 случаев и 19 смертей.

Вспышки регистрируются не только в традиционных регионах (Мексиканский залив, Юго-Восточная Азия), но и в новых местах, например, на Атлантическом побережье США и в Европе. Только во Флориде после ураганов 2024 года было зафиксировано более 80 случаев и 19 смертей. Риски для туристов. Для россиян, выезжающих на отдых в теплые страны (Турция, страны Южной Европы), риск заражения существует, особенно при несоблюдении мер предосторожности.

Таким образом, хотя на данный момент в России нет устойчивых очагов инфекции, климатические изменения и рост международного туризма делают ее потенциально опасной.

Как предотвратить заражение? Простые правила

Профилактика крайне проста и эффективна. Чтобы защитить себя, достаточно соблюдать несколько правил.