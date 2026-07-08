«Зуд купальщика» захватывает Россию

Летний отдых россиян оказался под угрозой из-за распространения острого паразитарного заболевания — церкариоза, известного в народе как «зуд купальщика». Как сообщает Telegram-канал SHOT, случаи заражения зафиксированы уже в восьми регионах страны.

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В зону риска попали Башкирия и Краснодарский край, а также Московская, Тульская, Тамбовская, Нижегородская, Челябинская и Свердловская области.

Заболевание чаще всего встречается в южных и центральных частях России, где расположено множество водоемов со стоячей водой или слабым течением. Именно там обитают личинки паразитов (церкарии), которые проникают под кожу человека во время купания. По словам врача-инфекциониста Ольги Чернявской, сами по себе личинки долго не живут под кожей, но вызывают сильнейший зуд и появление волдырей.

Главная опасность заключается в том, что при расчесывании зудящих участков в ранку могут попасть бактерии. Это приводит к серьезному воспалению, образованию гноя и необходимости длительного медикаментозного лечения.