Россиянам посоветовали лучший напиток при запорах

Гастроэнтеролог Мария Лопатина посоветовала людям, которые часто сталкиваются с запорами, добавить в рацион один напиток. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

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Лопатина порекомендовала при запорах как можно чаще пить минеральную воду. Правда, далеко не каждый напиток подойдет для лечения этого заболевания, уточнила доктор.

По ее словам, нужно выбирать ту минералку, в составе которой содержится магний. Причем еще важно обращать внимание на его дозировку. К примеру, в одной бутылке может содержаться до 600 миллиграммов магния или 850-1200 миллиграммов. Лучше отдать предпочтение последнему варианту, добавила Лопатина.

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