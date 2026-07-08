Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств

Правительство России расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, дифтерийный и столбнячный антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлоргексидин и другие.

На территории РФ должен быть развернут полный цикл производства препаратов из перечня, при этом для организации выпуска таких лекарств свободно можно привлекать господдержку. Препараты из списка обладают приоритетом при госзакупках, чтобы обеспечить стабильность поставок в поликлиники и больницы.

Решение о расширении перечня принято на основании предложений производителей. В список вошли, как уточняет кабмин, "жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих".