В ГД поддержали заморозку лицензий на производство лекарств из-за нарушений

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает возможность приостанавливать лицензию на производство лекарств при выявлении нарушений.

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Согласно документу, лицензию предлагают приостанавливать на 120 дней, если при проверке будут обнаружены грубые нарушения, создающие риск выпуска некачественных препаратов. При этом по просьбе производителя заморозку лицензии можно будет продлить еще на 60 дней, однако такой запрос можно будет оставить только по прошествии 60 дней с момента приостановки действия лицензии.

Законопроект также предусматривает, что при выявлении нарушений внеплановая проверка предприятия должна быть проведена в течение 72 часов. Обнаруженные некачественные лекарства при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать.

Если производитель в установленный срок не устранит нарушения, действие его лицензии будет окончательно прекращено.