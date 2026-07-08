В регионе модернизировали эндокринологическую службу

Эндокринологическую службу в Краснодарском крае серьезно модернизировали: открыли школы сахарного диабета, расширили профилактику, обследования для раннего выявления и лечения.

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В прошлом году и в этом курсы в школах диабета прослушали 55 тысяч человек. Беременным и детям предоставляют системы непрерывного мониторинга глюкозы. В этом году их получили более четырех тысяч человек. Также в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" обновили техническую базу центров в Краснодаре, Сочи и Армавире.

Во время диспансеризации только за первый квартал диабет обнаружили у более 1,5 тысячи человек. На Кубани открыли четыре новых центра здоровья для взрослых. Здесь можно пройти исследования, чтобы выявить факторы риска различных заболеваний и вовремя начать лечение. Для обращения достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Всего в крае действуют 23 таких центра здоровья, из которых семь — для детей.

В этом году в стране помощь пациентам с диабетом второго типа в ходе диспансеризации окажут 8,7 миллиона россиян. Расширение охвата такого наблюдения, организованного по нацпроекту, помогает выявить болезнь, когда ее еще можно взять под контроль.