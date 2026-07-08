Офтальмолог объяснил, как связана лазерная коррекция зрения и роды

Лазерная коррекция зрения не предполагает боли и не влияет на кесарево сечение во время родов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач‑офтальмолог, рефракционный хирург клиники «Виста» (г. Ярославль) Виктория Соколова.

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«Способ родоразрешения никак не связан с проведенной лазерной коррекцией. Операция не влияет на состояние сетчатки или прочность оболочек глаза, а значит, не накладывает ограничений на естественные роды. Более того, планировать беременность можно уже спустя месяц после вмешательства — этого времени достаточно, чтобы глаза прошли основные этапы восстановления», — рассказала эксперт.

Она также развеяла миф, что после коррекции зрения можно ослепнуть.

«Лазерная коррекция -— это поверхностное вмешательство, которое затрагивает только роговицу. Современные установки работают с точностью до микрона: они либо аккуратно испаряют, либо расслаивают строго определённые слои ткани, не проникая глубже. При таком уровне контроля повредить внутренние структуры глаза, не говоря уже о том, чтобы вызвать слепоту, технически невозможно», — добавила врач.

Соколова отметила, что вопреки распространенному мнению, операция безболезненна.

«Все вмешательство проходит под местной анестезией в виде капель: они полностью блокируют болевые ощущения. Пациент может ощущать легкое прикосновение, небольшое давление, но это не больно», — подчеркнула она.

Офтальмолог заявила, что лазерную коррекцию зрения делают только при стабильном зрении.

«В таком случае результат действительно сохраняется надолго. Но это не отменяет естественных возрастных изменений. После 40 лет у многих людей развивается пресбиопия - сложности с фокусировкой на близком расстоянии. Это происходит независимо от того, делали ли они коррекцию: человек по-прежнему будет хорошо видеть вдаль, но для чтения понадобятся очки. Кроме того, снижение зрения может быть связано с другими заболеваниями - катарактой, глаукомой и т. д. Важно понимать: эти состояния не являются следствием лазерной коррекции, они требуют отдельной диагностики и лечения», — объяснила специалист.

И в заключение Соколова рассказала о взаимосвязи спорта и коррекции зрения.