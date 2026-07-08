Какие медицинские новинки представили на "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" удивляет не только производственной тематикой. На стендах можно найти и современное медицинское оборудование.

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Ассоциация медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области предоставила единый стенд для семи уральских компаний. Один из экспонатов — функциональная кровать на электроприводе полностью российского производства и недавно разработанный мощный хирургический светильник.

Маленький чемоданчик на соседнем столе — это дефибриллятор, новинка бренда. В аппарат встроен SIM-модуль, благодаря чему прибор может передавать данные лечащему врачу по СМС.

«Этим дефибриллятором может пользоваться любой человек. Интерфейс понятен, тут всего несколько кнопок, — прокомментировали на стенде. — Аппарат компактный, его используют в машинах скорой помощи и в общественных местах».

Особая гордость стенда — краниофиксаторы, которые применяются при черепной нейрохирургии. Изготовлена эта "деталь" из российского титана. Рядом стоит аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов любого возраста.

«Его особенность в том, что он автоматически подстраивает параметры вентиляции под пациента, контролирует давление в манжетной инкубационной трубке. Обычно это делается вручную, а здесь применены новейшие технологии, которые облегчают задачи врача», — рассказали на стенде.

В первом павильоне показали уникальный на российском рынке аппарат — многофункциональный инкубатор.

Разработчики модели объяснили:

«В обычном исполнении это просто инкубатор, который поддерживает определенную температуру, влажность и концентрацию кислорода, необходимые новорожденному. При этом он оснащен датчиком пульсоксиметрии и температуры, манжеткой для измерения давления. Также имеется модуль, который безопасно будит малыша в случае, если во сне сатурация или сердцебиение падает ниже нормы».

В инкубатор встроены весы, которые помогают наблюдать за весом младенца в динамике. Имеется лампа фототерапии для лечения желтухи. А благодаря функции открытой реанимационной системы ребенка доставать не нужно: помогает крышка и подвижная конструкция. Все стенки откидываются, можно подвинуть малыша к себе. Платформа вращается на 360 градусов, поэтому осмотры и другие лечебные процедуры можно проводить на одном месте.

Выставочный образец интерактивен: в специальное отверстие можно просунуть руку и ощутить "климат" инкубатора. Для наглядности внутри лежит кукла, имитирующая движения младенца.

У этой разработки есть немногочисленные зарубежные аналоги. Российская модель — пятая по счету после американского, немецкого, японского и китайского производителя. Инкубатор полгода находился на испытаниях в Росздравнадзоре, после чего получил регистрационное удостоверение в конце прошлого месяца.

На "Иннопром-2026" активно обсуждают современную медицину на пленарных заседаниях и конференциях. Так, в рамках деловой программы состоялась питч-сессия "Развитие медицинской и фармацевтической промышленности в Свердловской области".